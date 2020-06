5º Caso de Coronavírus é confirmado em Conquista D’ Oeste

A Prefeita de Conquista D’Oeste Maria Lucia informa para população mais um caso confirmado de (Covid-19). Os dados foram divulgados nas redes sociais, e no vídeo a Prefeita pede mais atenção de todos para continuarem seguindo as medidas de prevenção e contenção do vírus.

no município, respeitando o distanciamento e o uso das máscaras.

Segundo informações, atualmente existem 32 casos notificados, com 21 casos descartados por critério laboratorial. 06 casos estão sendo monitorados e 05 casos confirmados, destes, 04 estão em acompanhamento domiciliar e 01 está curado.