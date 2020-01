6 mil eleitores de Pontes e Lacerda tem até o mês de maio para regularizar o título de eleitor

Faltam apenas nove meses para mais de 146 milhões de eleitores irem às urnas para eleger os vereadores, os prefeitos e os vice-prefeitos dos 5.568 municípios brasileiros. Contudo, para votar em outubro, o eleitor precisa estar com a situação regular na Justiça Eleitoral (JE).

A Justiça Eleitoral realiza o cancelamento do título quando o eleitor deixa de votar e de justificar a ausência às urnas por três eleições consecutivas. É importante lembrar que cada turno de um pleito é considerado, para tanto, uma eleição diferente.

A regularidade do título de eleitor é uma exigência para obter diversos outros documentos. Por isso, o ideal é evitar o cancelamento do título, normalizando o quanto antes a situação no cartório eleitoral.

Os municípios que integram a 25° Zona Eleitoral estão da seguinte forma: em Pontes e Lacerda 5.564 mil eleitores devem regularizar os títulos para votarem no mês de outubro. No Vale de São Domingos são 368 e em Vila Bela 1.006 eleitores que precisam regularizar o título, somando 6.938 pessoas, entretanto dentro deste número envolve os falecidos.

Quem não votou ou justificou as últimas eleições, deverá pagar uma multa de R$ 3,51 por turno. Assim que efetuar o pagamento no Cartório Eleitoral o título será regularizado.

O eleitor pode consultar a situação no Portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet.

O Cartório Eleitoral de Pontes e Lacerda está localizado na avenida Minas Gerais, 1359 – Centro. O horário de atendimento é das 07:30 até 13:30 e o telefone para contato é o (65) 3266-1455.