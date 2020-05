8°caso de Corona Vírus é confirmado em Pontes e Lacerda

O 8º caso positivo de Coronavírus foi confirmado no município de Pontes e Lacerda. Os dados foram divulgados no último sábado (15/05), através do boletim epidemiológico.

De acordo com o informado pela Secretaria de Saúde, há 04 pacientes sendo monitorado com supeita da Covid-19 e 02 internados.

Ao todo são 792 casos no estado de Mato Grosso.