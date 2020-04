A partir de hoje em MT, será obrigado a usar máscara em bancos, lotéricas e locais de aglomerações

O Governo de Mato Grosso anunciou neste domingo (12) que fará uma série de ações de conscientização durante esta semana, em decorrência da obrigatoriedade do uso da máscara em empresas privadas e nos órgãos da administração pública.

O governo também prevê multa para que não cumprir. No entanto, ainda não divulgou detalhes de como será a penalidade.

O objetivo é sensibilizar as pessoas pela necessidade do uso da proteção antes de aplicar qualquer tipo de penalidade, tanto ao cidadão quanto às empresas.

No dia 3 de abril, o governador Mauro Mendes lançou a campanha “Eu cuido de você e você cuida de mim”, em que demonstra, seguindo especialistas e recomendações do Ministério da Saúde, que ao usar a máscara, as gotículas de saliva são bloqueadas pelo tecido.