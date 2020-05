“A Secretaria de Saúde deve corrigir o problema e adquirir novos testes rápidos”, afirma médico Antônio Azambuja

O médico Antônio Azambuja se pronunciou à Tv Centro Oeste sobre a situação do município de Pontes e Lacerda em relação ao enfrentamento do novo Coronavírus.

O médico pontua que a falta de infraestrutura como leitos de UTI, testes rápidos e até mesmo uma possibilidade de atender uma demanda maior de paciente, tem gerado preocupação.

“A Secretaria de Saúde deve corrigir o problema e adquirir novos testes rápidos, deveríamos ter um Centro de Referência para que as pessoas possam ser orientadas e monitoradas”, ressalta o médico.

Segundo ele, há falta de testes disponíveis, e as pessoas que apresentarem sintomas característicos da doença devem procurar a unidade de saúde.

No ponto de vista do médico, que trabalha em um unidade de saúde, não adianta o isolamento de 14 dias de pessoas que apresentam sintomas de síndrome gripal, sem a realização do teste.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretária Municipal de Saúde, na manhã desta quarta-feira (13/05), haviam 14 casos de síndrome gripal.

Outro ponto destacado é a necessidade da implantação de uma barreira sanitária para monitorarem quem entre e saí da cidade.