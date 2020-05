Ação conjunta entre Polícia Militar e Gefron resulta na recuperação de veículos e apreensão de drogas e arma

Dois veículos foram recuperados nesta quinta-feira (21/05), em uma ação conjunta da Polícia Militar e o Gefron na rodovia 265, região conhecida como Vila Picada. Um dos veículos havia sido roubado no Jardim Morada da Serra nesta quarta-feira (20/05).

Durante o patrulhamento, as Guarnições avistaram um veículo modelo Chevrolet Onyx, branco, sem placas. Os ocupantes do carro abandonaram o veículo e fugiram em direção ao matagal. Os policiais da ARI/CR12 acabou efetuando alguns disparos de advertência, porém os indivíduos tomaram destino ignorado.

O Gefron que estava em apoio e realizando a segurança da abordagem, observou que um veículo Chevrolet Montana de cor branca sem placa se aproximava do local, mas ao perceber a presença das Guarnições, fugiram retornando sentido à Bolívia.

Durante o acompanhamento, os ocupantes do Chevrolet Montana dispararam com arma de fogo contra a equipe Gefron. Não houve feridos.

O veículo Onyx foi levado até a base do Gefron. Ao ser realizado checagem, foi constatado ser produto de roubo na cidade de Pontes e Lacerda. O carro permaneceu no pátio do Gefron por falta de combustível.

O veículo Montana é produto de furto na cidade de Cuiabá em agosto de 2019. Dentro do carro foi apreendido R$3.632,00, um rifle calibre 22, aproximadamente dois quilos e meio de pasta base de cocaína e uma cápsula de munição deflagrada.