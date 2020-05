Acepl comemora: Polícia Militar faz fiscalização em 65 lojas e não encontra irregularidades na prevenção contra coronavírus

A Associação Comercial e Empresarial de Pontes e Lacerda recebeu com satisfação a informação de que a Polícia Militar, em conjunto com o Procon e órgão de vigilância sanitária, esteve fazendo divulgação e fiscalização no comércio local nesta quinta-feira (07/05), para o uso de máscaras nos estabelecimentos.

Os policiais e os outros órgãos vistoriaram 65 pontos comerciais e segundo eles, “não houve necessidade de autuação, porque não foi constatada nenhuma irregularidade”.

As vistorias continuarão sendo realizadas todas as manhãs no horário de expediente comercial, durante a vigência do Decreto 465/2020 e Lei 11.110/20

Papel da Associação Comercial

Tem sido fundamental o desempenho da Associação Comercial na defesa, orientação e condução desse processo de prevenção contra o coronavírus.

O presidente da Associação Comercical, Eridson Vieira, tem destacado a conscientização do empresariado local ao tomar conhecimento de legislação relativa ao comércio. “Basicamente pulamos uma fase importante nesse processo de amadurecimento. Em Pontes e Lacerda praticamos a auto-regulamentação, onde cumprimos a legislação sem que seja necessária a fiscalização de entes públicos. Estamos um passo à frente. A Acepl tem liderado esse processo”, destacou o Presidente.

“A melhor notícia para a Acepl, quando ela comemora 29 anos de fundação”, comemorou Vieira.