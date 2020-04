Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida na avenida Joaquim Gomes

Uma motociclista ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (03/04), no cruzamento da rua Antônio Gomes com a avenida Joaquim Gomes de Sousa. O motorista invadiu a preferencial e colidiu contra a vítima.

Segundo informações de testemunhas, a motociclista trafegava na avenida quando foi surpreendida. Na colisão ela foi arremessada no chão e precisou ser encaminhada ao hospital Vale do Guaporé. A motociclista sofreu escoriações pelo corpo.

O Condutor do carro prestou socorro à vítima e aguardou a Guarnição do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve no local para registrar o caso.