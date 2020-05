Acidente de trânsito na avenida Mato Grosso deixa um motociclista ferido

Um motociclista ficou ferido após cair de moto e ser atingido por outro veículo, no final da avenida Mato Grosso, neste domingo (10/05), no bairro Bela Vista. Ele sofreu escoriações e precisou de atendimento médico, sendo encaminhado ao hospital Vale do Guaporé.

Segundo informações, dois motociclistas seguiam na avenida em sentido oposto. O motociclista que trafegava em uma Pop 100 perdeu o controle e caiu, quando outro motociclista, conduzindo uma CG 125, não conseguiu desviar e colidiu contra ele.

Duas pessoas estava ocupando a CG não foram ao hospital. O outro motociclista foi atendido e conduzido a unidade hospitalar pela Guarnição do Corpo de Bombeiros.

Um dos motociclista não possui a Carteira Nacional de Habilitação.

A polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência.