Acidente de trânsito na BR-174 deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na BR- 174, na noite desta quarta-feira(11/03).O acidente envolveu dois veículos e as vítimas precisaram ser encaminhadas ao hospital Vale do Guaporé.

Segundo as informações, um motociclista trafegava pela BR-174, nas proximidades de um motel, quando foi atingido na traseira por um carro.

Na colisão, o motociclista perdeu o controle e os dois ocupantes caíram. Os Bombeiros informaram que as vítimas ficaram feridas. Uma com escoriações, outra com possível fratura no braço.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e tomar as medidas cabíveis ao caso.

O condutor do veículo ficou no local até a chegada da Polícia.

Ainda não há informações sobre a documentação do veículo ou o resultado do teste de etilômetro.