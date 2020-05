Acidente de trânsito: vítima é encaminhada ao hospital Vale do Guaporé

Dois motociclistas se envolveram em um acidente de trânsito na tarde deste terça-feira (05/05), no cruzamento da avenida São Paulo com a avenida Luiz Azambuja. Um trafegando em uma Broz, outro em uma Titan.

Segundo as informações de testemunhas, o condutor da Broz seguia na avenida São paulo, quando foi surpreendido por uma motociclista que invadiu a preferencial. Na colisão a mulher sofreu escoriações e uma possível fratura nos dois braços.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao hospital Vale do Guaporé e Polícia Militar esteve no local para registrar o Boletim de Ocorrência.

As referidas avenidas estão devidamente sinalizadas.