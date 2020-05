Acidente: “Virei a esquina e não a vi”, relatou motociclista

Uma ciclista foi atropelada por um motociclista na manhã desta segunda-feira (25/05). O fato foi registrado na Vila Ebec.

De acordo com informações, o motociclista estava trafegando pela BR-174 B e ao realizar a conversão para a rua Principal do Vila Ebec, colidiu contra uma ciclista.

“Eu virei a esquina e não a vi , a colisão foi inevitável. Irei pagar pelos prejuízos causados a ela”, afirmou o motociclista.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local para socorrer e encaminhar a vítima ao Hospital Vale do Guaporé.