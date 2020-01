Adolescente passa mal e desaparece nas águas do rio Jauru em Porto Esperidião

Um adolescente de 14 anos desapareceu nas águas do Rio Jauru, após passar mal e submergir nas águas do rio que banha a cidade de Porto Esperidião, a cerca de 96 km de Cáceres. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (14/01).

De acordo com outros três adolescentes, que estava junto com a vítima, eles teriam subido pela margem do rio até embaixo da ponte que cruza a BR 174, de lá os adolescentes vieram descendo flutuando, quando a vítima passou mal e não conseguiu se manter fora d’água.

Os amigos ainda conseguiram trazer o adolescente Vitor Hugo Pedraça (14 anos), por cerca de alguns metros, porém não conseguiram segurá-lo e ele acabou afundando. O afogamento aconteceu na tarde desta terça-feira (14/01), por voltas das 17h.

Os policiais militares acionaram o Corpo de Bombeiros de Cáceres ao chegar o fim do dia a escuridão acabou impossibilitando o trabalho dos militares que começaram as buscas nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (15/01).

Em conversa com familiares, um grupo de amigos e um tio da vítima continuaram as buscas durante a noite.

Ainda de acordo com familiares, o garoto teria saindo de casa para fazer um trabalho na casa de amigos, mas na verdade teria ido para o rio. Vitor sofria de asma, o que pode ter levado ele a uma crise enquanto nadava, afirmou um dos familiares.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros está realizando as buscas para encontrar o garoto.

