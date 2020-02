Agrocat inaugura filial em Pontes e Lacerda para fomentar o agronegócio na região

A Agrocat, parceira da Multinacional Syngenta, inaugurou uma filial em Pontes e Lacerda na noite desta sexta-feira (14/02). A empresa de agronegócio está em processo de expansão e, na análise de mercado, detectou o sudoeste do Estado como promissor para o agronegócio e o momento oportuno para contribuir e participar do desenvolvimento da região.

A Agrocat está localizada no perímetro urbano da cidade, em frente ao anel viário, às margens da BR 174, à esquerda de quem chega de Rondônia.

Solenidade de inauguração

O ato inaugural reuniu diretoria e colaboradores, clientes e parceiros, gerente de instituição bancária, autoridades civis e religiosas, membros da sociedade organizada local.

Na apresentação da Empresa ao público presente foram destacados os princípios, a missão – aumentar a produtividade e rentabilidade de seus clientes, através de produtos e serviços, respeitando o meio ambiente – as áreas de atuação, o crescimento econômico, os projetos desenvolvidos e a apresentação da equipe que atenderá o município.

A principal atividade da firma é o comércio de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e assistência técnica.

O Diretor Presidente, Salazar Marquetti ressaltou que a empresa abriu filial em Pontes e Lacerda para trabalhar ao lado do produtor rural, tendo em vista o grande potencial de expansão da agricultura na região do Vale do Guaporé.

“Há dois anos o nosso consultor de negócios, Marcos Silva, já representava a empresa atendendo às demandas e prestando assistência técnica aos clientes desta região. Hoje inauguramos uma infraestrutura adequada para melhor atender os produtores”.

A matriz da Agrocart está localizada em Tangará da Serra e atua em Mato Grosso e Rondônia com 11 unidades de negócio: Campos de Júlio, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Diamantino, Juara, Nova Maringá, Vilhena, Cerejeiras e Ariquemes e agora Pontes e Lacerda.

Nesses dois estados a empresa atende 84 municípios, 1,600 milhão ha de soja, 850 mil ha de milho e 111 mil ha de outras culturas. Em 2012 a empresa concluiu o ano com faturamento de R$ 160 milhões. Após um crescimento exponencial fechou o ano de 2019 com 623 R$ milhões. “Isso demonstra o quanto à empresa é consolidado com a participação importante no agronegócio”, disse Marquetti.

História

Inaugurada em maio de 1998 em Tangará da Serra, a Agrocat nasceu com o desafio do compromisso com a produtividade.

A empresa iniciou suas atividades com a comercialização de defensivos agrícolas e atualmente oferece soluções integradas para o Agronegócio, com serviços personalizados e alta qualidade em sementes, fertilizantes e micronutrientes.