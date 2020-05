Amostras de exames de Coronavírus estão chegando de forma irregular no Laboratório Central do Estado

O Laboratório Central do Governo do Estado, que centraliza todos os exames de diagnóstico do novo coronavírus, tem reclamado que a Secretaria Municipal de Saúde está encaminhando as amostras de forma inadequada, sem a vedação correta, podendo correr o sério risco de perder o material e inviabilizar o resultado ao paciente. “Vocês estão colocando a amostra na canaleta e não estão vedando dentro do botijão. Fica impossível de realizar os exames de vocês”.

Segundo conseguimos apurar, as amostras são encaminhadas em cilindros, através das ambulâncias que transportam pacientes.

“Se não analisar, não aparecerá casos novos”.