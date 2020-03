Apoena adota medidas para prevenção ao COVID-19 entre seus empregados e funcionários de empresas parceiras

Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para os ambientes de trabalho e legislação local, a Apoena adotou estas medidas para prevenir a propagação do COVID-19:

Redução de efetivo em exposição

• Trabalho em casa para 20% do efetivo.

• Suspensão de treinamentos internos e externos.

• Funcionários que estejam retornando de férias, não devem ingressar ao ambiente de trabalho, sem antes passar por avaliação médica da empresa, independente se este tenha saído da cidade em viagem ou não. No retorno deve ficar 7 duas em quarentena, após passar pelo Médico onde, após exames, será emitido um ASO de Retorno ao Trabalho, constando seu estado de saúde.

• Colaborador com sintomas gripais (Influenza), avaliado/atestado por

médico, deverá ser afastado de forma preventiva, por um período de 7 dias, em

regime domiciliar. Após o término da quarentena, deverá apresentar-se

para avaliação médica. Neste momento, será emitido um ASO de Retorno ao

Trabalho, constando seu estado de saúde.

• Colaborador portadores de doenças Crônicas (Nefropatias crônicas, Diabéticos descompensados, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, trombocitopenia em pulso terapia com corticoides, doenças autoimunes, asmáticos com uso de broncodiladores, fibrose cística, insuficiência cardíaca com fração ejeção – FE<35%, oncológicos e soropositivos), deverão passar por avaliação médica, médico assistente ou médico do trabalho em suas unidades. Caso a orientação seja de afastamento, este permanecerá em Quarentena em regime domiciliar. O gestor deverá providenciar trabalho em home office.

• Para colaboradores com idade igual ou superior a 65 anos, o gestor deverá providenciar trabalho em home office.

• Colaborador com casos suspeitos e/ou contato com pessoa infectada pelo Coronavírus – Covid 19, após avaliação médica, deverá permanecer por Quarentena de 14 dias, em regime domiciliar. Após o término da quarentena, deverá se apresentar na unidade para ser avaliado novamente pelo médico. Neste momento será emitido ASO de Retorno ao Trabalho, constando seu estado de saúde.

• Colaborador com casos confirmado, Coronavírus – Covid 19, com exame por método PCR positivo deverá permanecer afastado até a cura. Após o término do tratamento/cura, deverá se apresentar na unidade para ser avaliado pelo médico.

Neste momento será emitido ASO de Retorno ao Trabalho, constando seu estado

de saúde.

• Gestante independente do período gestacional, deverão prestar serviço em

regime home office.

• As unidades deverão fazer o lançamento dos atestados de afastamento por Covid19 (CID’s B34.2 e Z03.9) no sistema, assim que recebido. Esta informação será consolidada diariamente, via relatório, por meio do boletim epidemiológico interno elaborado pelo SESMT Corporativo.

Viagens de trabalho

• Viagens de Pontes e Lacerda para outras localidades por motivo de trabalho estão canceladas.

• Aos que retornam de suas folgas, haverá o monitoramento dos sintomas por 14 dias. O profissional deverá trabalhar home office por sete dias.

• Mapear as viagens e visitas previstas e identificar quais são absolutamente indispensáveis. Para os que virão, haverá um plano de ação específico, além de avaliação médica.

Trajeto Cidade/Unidade e procedimentos na Portaria

• Aumento na quantidade de ônibus para garantir ocupação máxima de 50% com distribuição interna de duas pessoas por fila.

• Alteração do horário administrativo para evitar coincidência na hora de entrada e saída na portaria.

• A equipe de segurança que atua na portaria utilizará óculos de proteção, luvas e máscara.

• Mensurar a temperatura dos profissionais como parte do procedimento para ingresso nas instalações.

• Suspender a revista na chegada para que não seja necessário tocar no equipamento que faz a seleção.

• No momento da saída dos funcionários, a equipe de segurança não deve tocar nas bolsas e mochilas.

• Estrito controle na entrada de fornecedores ou prestadores de serviço. Se absolutamente necessário a entrada, será por tempo e lugar determinado, com obrigatoriedade na higienização das mãos e uso de máscara.

Ambiente de Trabalho e Eventos

• Redistribuição das equipes no horário de almoço garantindo menor ocupação no refeitório;

• Abertura de portas e janelas das salas e refeitório para maior circulação de ar. À mesa inabilitação de uma cadeira intercalada e em triangulo de modo a estabelecer no mínimo 1,5 metro entra cada pessoa

• Mesas, cadeiras, telefones, teclados e outros equipamentos precisam ser higienizados com pano e desinfetante regularmente (a contaminação de superfícies é uma das principais formas de transmissão de Covid-19). Para isso, a Apoena irá fornecer os materiais. Os equipamentos compartilhados devem ser higienizados conforme mude o usuário. Por exemplo, impressoras.

• Haverá cartazes alertando sobre a obrigatoriedade de higienizar as mãos e os equipamentos. Os materiais serão fixados acima dos dispensadores.

• Adaptar as portas do refeitório para que possam ser abertas sem o toque das mãos.

• Atividades que reúnam muitas pessoas serão suspensas, entre as quais o Programa Mina Aberta, o Aniversário de 10 anos da Apoena e o Dia da Imprensa.

Da assessoria