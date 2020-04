Apoena firma parceria com o projeto Menina Feliz para produção de máscaras

Na manhã desta quarta-feira (08/04), iniciou-se a produção de máscaras para a Apoena feitas pela equipe do Projeto Menina Feliz. Em atendimento ao Decreto (Norma Estadual) número 437 de 3 de abril de 2020, a empresa fornecerá máscaras para todos.

Cada profissional receberá a quantidade ideal para que possa ser feita a troca do equipamento de proteção individual durante sua jornada de trabalho. Os modelos serão laváveis, confeccionados em tricoline 100% algodão, que proporciona um bloqueio mais eficiente das gotículas e conforto.

“Até sexta-feira (10/4), faremos um Diálogo Diário de Segurança geral, isto é, reunindo a nossa equipe e as das empresas parceiras, para orientá-las sobre a utilização da máscara e sua higienização. Nossa preocupação vai além de nosso time, estamos engajados em apoiar o programa “Eu cuido de você e você cuida de mim” do Governo de Mato Grosso, vamos intensificar a doação deste item de proteção respiratória”, ressalta Jorge Camargo, gerente-geral da Apoena.

A mineradora entregou luvas e máscaras à Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda em março e, neste mês, doou máscaras ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. Para atender à demanda da Apoena e das instituições que solicitaram por meio de ofício, a empresa encomendou seis mil máscaras.

“quando pudermos reiniciar as atividades do projeto que atende meninas em situação de vulnerabilidade de Pontes e Lacerda, os valores a serem recebidos viabilizarão a aquisição de lanches, apostilas e a festa de debutante”, declara Sudaria Moya, coordenadora do Projeto Menina Feliz.