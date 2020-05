Após cobrança de Moretto, Seduc garante conclusão de escola em Nova Lacerda

Após cobrança do deputado Valmir Moretto (Republicanos), a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) liberou R$ 1,5 milhão que restava para conclusão da construção do novo prédio da Escola Estadual Hermes José da Silva, na cidade de Nova Lacerda.

Cerca de 500 alunos da unidade de ensino vinham sofrendo com falta da estrutura. A gestão que o deputado fez com a Seduc possibilitou a disponibilização do dinheiro para a retomada dos trabalhos, que tiveram início no ano de 2012.

A Seduc garantiu que a licitação deve ser publicada até o final de maio.

“Tenho afinidade pelo município, pois morei e convivi lá. Conheço as necessidades do local como a palma da mão. Temos feito essas ações junto ao prefeito e a Câmara de Vereadores para que a cidade continue avançando, como é o nosso desejo”, explica Moretto.

Eficiência Energética

Além da construção do novo prédio da escola, a gestão do deputado Valmir Moretto junto com a prefeitura de Nova Lacerda e Energisa possibilitou que a cidade aderisse ao Programa de Eficiência Energética (PEE).

Agora a cidade vai receber R$ 800 mil para fazer a troca das lâmpadas de iluminação pública pelas do tipo “led”.

As novas lâmpadas irão gerar economia de 40% no gasto com eletricidade. A previsão é de que a troca seja executada até o mês de julho.

As ações do deputado também contam com o apoio do prefeito Uilson Linguiça (DEM).

Fonte Assessoria