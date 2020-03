Após discussão, mulher leva garrafada e fica ferida próximo ao Mini Estádio

Uma mulher ficou ferida após ser esfaqueada. O fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (25/03), em frente ao mini estádio Nivaldo Máximo Assunção.

De acordo com informações, duas mulheres estão envolvidas no fato.

Uma foi conduzida para a Delegacia.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para encaminhar a vítima ao Hospital Vale do Guaporé.

A Força Tática e a Polícia Militar estiveram no local para as providências cabíveis ao caso.

Atualização 18:20

De acordo com a Guarnição Policial, eles foram acionados com a denúncia de um esfaqueamento. Ao chegarem no local, foi constatado que a lesão corporal foi desencadeada após uma discussão fútil entre duas mulheres.

A vítima foi atingida por uma garrafa. Ela teve alguns cortes e foi encaminhada ao hospital.

Além de responder pelo crime de lesão corporal, a suspeita responderá pelo descumprimento da lei, que é o fechamento do estabelecimento em determinado período durante a pandemia do COVID-19.