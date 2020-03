Após falha no motor do barco, família fica isolada no Rio Guaporé

Uma família foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, após ficarem isolados ás margens do rio Guaporé na noite deste domingo( 29/03), em Pontes e Lacerda. Eles foram pescar no final da tarde, mas ao retornar motor do barco queimou.

A Guarnição saiu da ponte do Terminal turístico, pois foram informados que a família estava descendo o rio à aproximadamente 5 km do local.

Um dos tripulantes, Omar Evangelista, afirmou conhecer bem o rio e assegurou que todos ficaram bem aguardando o resgate.

O resgate durou aproximadamente uma hora. Os tripulantes foram localizados no barco ancorado às margens do rio. Quarto pessoas estava no barco, ninguém ficou ferido, ou caiu na água.

Segundo o Capitão Maia, um resgate complexo, pois havia o risco de chuvas. O Presidente da comissão ecológica amigos do Guaporé, Bianor Ferreira, auxiliou a Guarnição pelo curso do rio para localizar a família.