Após perseguição, Polícia recupera moto furtada em Pontes e Lacerda

A Polícia Militar de Pontes e Lacerda recuperou uma motocicleta modelo Biz na madrugada deste sábado (11/04), produto de furto na avenida Paraná. Na ação o suspeito conseguiu fugir.

De acordo com informações, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar informou à Guarnição, de que estaria trafegando um suspeito nas proximidades da Prefeitura Municipal com uma motocicleta com as mesmas características da que foi furtada, e que inclusive estaria com um dos pneus furados.

Os policiais visualizaram duas motocicletas trafegando em alta velocidade pela avenida Florispina Azambuja, momento em que foi iniciado o acompanhamento e cerco policial. O suspeito fugiu em alta velocidade ignorando as ordens de parada, vindo a perder o controle em um quebra mola na esquina da avenida paraná com a rua Manoel F. Pereira.

Segundo o boletim de ocorrência, mesmo com escoriações, o homem saído correndo e por diversas vezes apontava um objeto semelhante a uma arma de fogo na direção dos militares.

No final da rua Manoel F. Pereira o suspeito adentrou a uma área de mata onde, devido à baixa luminosidade, não foi possível localizar-lo.

Na checagem foi constatado que a motocicleta tratava do veículo furtado durante a manhã de sábado.

Diante dos fatos foi feito o contato com o proprietário, e a motocicleta encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.