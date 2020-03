Após uma briga doméstica, mulher leva tijolada no rosto

Uma mulher ficou gravemente ferida após uma briga doméstica na tarde deste sábado (14/03), no bairro Vila Iguaçu em Pontes e Lacerda. A vítima levou uma tijolada no rosto e o suspeito fugiu do local.

Segundo informações, a vítima sofreu um corte profundo no rosto e caiu na rua Padre Nazareno. O suspeito da agressão convivia com a mulher por aproximadamente três anos.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima ao hospital Vale do Guaporé.

A Polícia Militar também foi acionada, mas o suspeito já não estava na residência.

Após uma busca na cidade, o suspeito foi preso pela Polícia no bairro Jardim Marília.