Arma de fogo é apreendida durante Operação Veranum

Uma arma e uma moto foram apreendidas na noite desta quinta-feira (16/01), durante a Operação Veranum, realizada pela Polícia Militar.

De acordo com a Guarnição, eles foram acionados via 190 com informações que um homem estaria armado. No local referido da denúncia, a polícia encontrou duas pessoas. Uma delas sentadas em uma motocicleta.

O homem em pé em frete a motocicleta, escondeu uma arma de fogo no bolso da bermuda quando avistou a viatura da polícia militar.

Segundo informações, a motocicleta é do suspeito que portava o revólver, por estar com o licenciamento atrasado, foi apreendida e feita a notificação pertinente.

O caso foi registrado e as providências cabíveis foram tomadas.

Fonte Polícia Militar