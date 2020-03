Arma e munições são apreendidas em Jauru pela Polícia Civil

Policiais Civis da Delegacia de Jauru apreenderam na noite desta terça-feira (10/03), uma arma de fogo com cano sobreposto para os calibres 36 e 22, e várias munições sendo 09 cartuchos no calibre 36 e mais 46 no calibre 22.

A arma e munições estavam na mochila e garupa da motocicleta do suspeito que transitava pelo município.

Durante a abordagem, o suspeito alegou que estava retornando de uma caçada numa fazenda próximo da usina hidrelétrica do Rio Guaporé.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Jauru, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, sendo liberado após o pagamento de fiança.