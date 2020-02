Asfalto na Avenida Marechal Rondon cede e acaba ocasionando tombamento de uma carreta

Na tarde deste sábado (08), o asfalto na Avenida Marechal Rondon com esquina com a rua Antônio Colombo da Cunha, cedeu e causou o tombamento de uma carreta carregada com ração.

Segundo informações, o condutor do caminhão iria deixar a carga na Rua Antônio Colombo da Cunha e sairia do local, quando o asfalto veio a ceder e assim fazendo com que a parte traseira do caminhão tombasse no local espalhando a ração no asfalto. Ninguém ficou ferido.

A Guarnição da Polícia Militar, esteve no local para tomar as devidas providências, sinalizando o local.