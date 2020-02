Assembleia Legislativa terá posto de cadastramento biométrico de eleitores

A Assembleia Legislativa será posto de cadastramento biométrico de eleitores até o dia 9 de maio, podendo ser prorrogado se necessário. O Termo de Cooperação entre o Poder Legislativo e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) foi assinado na tarde desta terça-feira (16), na Sala de Reuniões da Presidência da ALMT, pelo deputado Eduardo Botelho (PSB) e o vice-presidente do TRE, desembargador Pedro Sakamoto.

A equipe técnica já prepara o saguão do Teatro Zulmira Canavarros para a instalação de 10 guichês para o atendimento ao público. Nos últimos dias, a procura pelo serviço intensificou e superlotou os postos de coleta do TRE. Outros novos locais deverão ser anunciados nos próximos dias.

Conforme o termo, a cooperação vai agregar maior agilidade, segurança e robustez ao processo eleitoral, em especial na coleta de dados biométricos na Capital, que servirá de base para a Identificação Civil Nacional (ICN). “Agradeço a colaboração inestimável da Assembleia Legislativa por ceder o espaço para podermos ampliar o atendimento na Capital. A pretensão é que na semana que vem comece o trabalho de biometria, com a expectativa de atender 350 eleitores por dia, para que ao final sejam 28 mil eleitores somente aqui na Assembleia Legislativa”, afirmou Sakamoto, ao destacar que o eleitor ainda poderá fazer a biometria após o processo eleitoral, contudo alerta que paralelamente está sendo feita a revisão eleitoral, processo que pode cancelar o título do eleitor que não se recadastrar.

O presidente Botelho destacou a importância do movimento democrático, que dará mais segurança nas eleições, além de servir, futuramente, para o documento único do cidadão. “Então, estamos ajudando a população a efetuar a biometria. Vamos disponibilizar 10 guichês e atender o maior número de pessoas possível, dando tranquilidade àqueles que ainda não se cadastraram”, afirmou Botelho, ao destacar a agilidade da equipe técnica. “Falamos ontem sobre a possibilidade da parceria e hoje já assinamos o termo”.

Agora, inicia o processo de montagem dos guichês e treinamento da equipe para o atendimento na ALMT. Enquanto isso, além da sede do TRE, a população pode obter o serviço nos shoppings Goiabeiras e Três Américas. “Nossa meta é a de atingir 100% de Mato Grosso até 2022, sendo 80% do eleitorado”, esclareceu o diretor-geral do TRE, Nilson Fernando Gomes Bezerra.

Em Mato Grosso, a biometria começou em 2010. Em Campo Verde e Rondonópolis o processo já está 100% concluído e segue em andamento Cuiabá, Várzea Grande e Sinop. Na sequência serão contemplados os municípios de médio porte.

Fonte ALMT