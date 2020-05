Assistência Social de Nova Lacerda confecciona máscaras para moradores

A Secretaria de Assistência Social de Nova Lacerda e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), confeccionaram máscaras para distribuir aos moradores do município. A ação visa combater a propagação do novo Coronavírus.

De acordo com a Secretária Carliane Taffarel, as máscaras e os demais EPI´s estão dentro das recomendações do Ministério da Saúde. As máscaras serão disponibilizadas para famílias de baixa renda, igrejas e empresas afiliadas da Prefeitura.

Dados do Covid-19 em Nova Lacerda

O município de Nova Lacerda registrou na tarde desta quarta-feira (13/05), 15 casos suspeitos de Coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado na página oficial da Prefeitura Municipal.

No dia 7 de maio o único caso confirmado foi anunciado pelo secretário de saúde, Rinaldo Miranda.

O município segue com 5 casos aguardando resultado e 9 descartados.