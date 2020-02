Associação dos Usuários da Estrada do Matão presta contas de 2019

Na noite desta sexta-feira (13/02), associados e membros da Associação da Estrada do Matão se reuniram no salão de reuniões do Hotel Verona, para a prestação de contas. Na oportunidade, o presidente, Júlio Cezar, anunciou o projeto de obras da Água na Boca até a Vila Triunfo.

O objetivo do encontro foi explanar sobre todas as despesas e receitas do último semestre do ano de 2019. As despesas somaram mais de 735 mil reais, para o pagamento de aluguéis, energia, prestação de serviços, salários, direitos trabalhistas e entre outras contas.

A reunião também foi para comemorar conquistas como o projeto de pavimentação dos 60 km da MT-473. A obra se iniciará da água na Boca até a Vila Triunfo. A obra era muito aguardada pelos usuários da estrada.

“Para o início das obras há todo um processo para ser habilitado. Vamos inaugurar o projeto, colocar junto ao Sinfra – A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – toda a parte técnica, depois da aprovação vem o convênio e vamos arregaçar as mangas para executar a obra”. Assegurou o presidente.

Segundo o presidente Cesar, se o projeto fosse pago a preço de mercado, passaria de R$500 mil, mas a Associação em negociação com a empresa ganharam 12 km, e custará do caixa R$ 380 mil.