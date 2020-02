Associados votam as propostas do Conselho Administrativo do Sicredi em Vila Bela

A agência do Sicredi em Vila Bela realizou a primeira Assembleia de Núcleo 2020, na noite desta terça-feira (18/02). A reunião teve por objetivo a deliberação dos votos dos associados.

As cooperativas do Sicredi Noroeste do Mato Grosso e Acre, realizou em todas as agências da região, o Bate Papo Cooperativo.

Nestas edições foram apresentadas as prestações de contas, propostas de distribuição de resultados, planejamento, proposta de expansão estatuária, ação que projeta abrir novas agências em 22 cidades do estado do Amazonas.

Na Assembleia, os sócios foram convocados para a deliberação dos votos das propostas do Conselho Administrativo. Os associados receberam um dispositivo que contabilizava automaticamente.

Dentre os assuntos, a proposta do atualização da denominação da Cooperativa. Segundo o presidente, Eduardo Ferreira, o Sicredi já abrange três Biomas: Cerrado, Amazônia e Pantanal. Todos as propostas receberam votos favoráveis.

Para o Ricardo Magosso, gerente da Cooperativa, eles já esperavam pelo resultado positivo.

“O Conselho por estar mais à frente, mais próximo, busca trazer uma proposta que seja mais interessante para a cooperativa. Tinha-se a ideia que essas propostas seriam mais viáveis para os próximos anos”.

Para finalizar o evento, 3 associados foram sorteados com uma poupança de 150 reais.