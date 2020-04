Atenção, eleitor: regularize o título através do site do TRE /MT

A 25° Zona Eleitoral de Pontes e Lacerda continua sem atendimento presencial e o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso ( TRE/MT), disponibilizou atendimento ao eleitor através de uma plataforma digital. O prazo para a regularização do título para as eleições municipais 2020 é até o dia 06 de maio.

Na página da internet o cidadão poderá pedir o primeiro título, a transferência de município e a regularização, caso necessário.

Sem regularização, não é possível votar, fazer inscrição em instituições de ensino, pedir passaporte, inscrever em concurso público, dentre outros benefícios.

Ao acessar a plataforma em atendimento Digital ao eleitor através do site, preencha o formulário Título Net e envie a solicitação.

Acesse em http://www.tre-mt.jus.br/eleitor/atendimento-digital-ao-eleitor

Biometria

A coleta de dados biométricos está suspensa até o dia 30 de abril por determinação do TSE (Resolução n°.23.615/2020). Sendo assim, todos os serviços disponíveis via internet poderão ser solicitados independentemente do cadastro biométrico.

No entanto, quando o atendimento presencial for retomado, os eleitores que precisariam ter feito a coleta biométrica em situação normal, serão convocados a comparecer no cartório eleitoral para o cadastramento biométrico.

Quem não atender a essa convocação terá a inscrição eleitoral cancelada ou indeferida, mesmo que o requerimento digital tenha sido regularmente processado.