Balanço da Operação Fim de Ano da PRF tem resultado positivo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou nos últimos dias do ano de 2019 a Operação Fim de Ano, no intuito de garantir a segurança dos transeuntes e diminuir os acidentes de trânsito nas rodovias e perímetro urbano.

De acordo com informações, a Operação começou no dia 27 de dezembro e terminou no dia 1° de janeiro de 2020, tendo um resultado positivo.

No total foram 173 veículos abordados e inspecionados. Também foram realizados 133 testes de bafômetro. De modo geral, a ação foi positiva resultando na prisão de três pessoas, uma delas por mandado de prisão em aberto.

De acordo com o PRF Aveiro, no estado foi registrado 21 acidentes, sendo 7 graves, somente um deles em Pontes e Lacerda.