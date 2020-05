Bandido ameaça vítima com faca no pescoço durante roubo de veículo

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de roubo e recuperou uma camionete S-10, em Pontes e Lacerda, na manhã desta segunda-feira (04/05). Na ação, a quadrilha ameaçava o proprietário do veículo com uma faca no pescoço. As vítimas foram obrigadas a correrem para dentro do mato, próximo à Vila Bela depois do crime. Um dos envolvidos era amigo íntimo da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, os PMs abordaram duas pessoas na BR-174B e relataram terem sido vítimas de um roubo na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3h da manhã. Eles informaram que um dos criminosos conduziu o veículo, o outro ameaçava-os com uma faca até a estrada de Vila Bela, após a Serra, quando os liberaram.

A Polícia montou bloqueio e abordou um taxista que conduzia dois suspeitos. Eles condiziam com as características descritas pelas vítimas e estavam com os pertences roubados.

Eles confessaram o crime e foram encaminhados à Delegacia. A Polícia conseguiu localizar a camionete, que já estava em Vila Bela. Os suspeitos admitiram que outra pessoa os conduziu até a referida residência.

A polícia foi até a casa do outro envolvido e o prendeu. Na delegacia, a vítima reconheceu esse terceiro envolvido, pois, era um amigo íntimo.

A Polícia informou que todos já possuem passagens

por outros delitos.