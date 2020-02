Bebê de 20 dias é retirada da mãe após denúncia de maus-tratos em Pontes e Lacerda

O conselho tutelar acionou a Polícia Militar para averiguar uma denúncia de maus tratos contra uma criança recém-nascida, na tarde deste sábado (01/02), em Pontes e Lacerda.

Segundo as informações, a denúncia se tratava das condições precárias em que a criança estava exposta. Os conselheiros abordaram a família, e a mãe da criança correu com ela para os fundos da residência, sendo encontrada no terreno de outra casa.

Eles solicitaram ver a criança e foram impedidos pela mãe. Segundo o que consta no boletim de ocorrência, os conselheiros decidiram por abrigar a criança por entenderem essa estar vulnerável na atual situação, sendo necessário intervir com a resistência da mãe que estava apertando a criança contra os braços.

Vendo a situação, a filha mais velha tomou a recém-nascida, de apenas 20 dias, dos braços da mãe. No momento, a polícia precisou algemar a mulher para resguardar-lhe a integridade física, assim como da guarnição e dos conselheiros, visto que ela ficou agressiva.

A suspeita foi encaminhada ao CISC, e estando mais calma, foram retiradas as algemas. A criança ficou com a conselheira.

A mulher foi entregue sem lesões corporais. Os conselheiros tutelares registraram um boletim de ocorrência na delegacia, para as medidas necessárias ao desempenho das atividades.

Não consta no boletim de ocorrência qual era o estado de vulnerabilidade que a criança estava exposta.