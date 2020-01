Bombeiros encontram o corpo de adolescente que se afogou no rio Jauru

O corpo do adolescente Vitor Hugo Pedraça, 14 anos, que desapareceu no Rio Jauru, foi encontrado no fim da manhã desta quarta-feira (15) pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

A vítima tomava banho com mais três amigos, quando sumiu na água, na tarde de terça-feira (14), próximo a ponte da BR-174, em Porto Esperidião (332 km de Cuiabá).

A equipe de mergulhadores localizou o adolescente por volta das 11h. As buscas tiveram início ainda na terça-feira, sendo suspensas à noite e retomadas às 6h da manhã de hoje.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente e os amigos subiram pela margem até a ponte e, em seguida, desceram flutuando pela parte funda do rio, momento em que o menor passou mal e não conseguiu sair da água.

Os colegas tentaram salvar Vitor, mas, como não conseguiram segurá-lo, ele acabou afundando e desapareceu. Familiares afirmaram à imprensa da região que o adolescente sofria de asma e saiu de casa para fazer um trabalho de escola, sem avisar que tomaria banho de rio.

