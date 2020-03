Bombeiros resgatam Filhote de cachorro em tubulação de bueiro

Um filhote de cachorro foi resgatado na tarde desta terça-feira(03/03), pela Guarnição do Corpo de Bombeiros após cair em um bueiro na rua Vereador Anibas com a avenida Peri Verdum . O animal foi encaminhado à Associação Lacerdense de Proteção aos animais.

Os bombeiros foram informados que um animal estava preso dentro de um bueiro. Assustada, a cachorrinha seguia a tubulação.

Segundo as informações, a filhote foi alcançada através de petiscos de carne. Assim, com a aproximação a Guarnição realizou o resgate do animal do local de risco.

Ela não apresentava ferimentos e foi encaminhado ao Alpas.