Briga entre facção termina em tentativa de homicídio

Uma briga entre facções criminosas resultou na tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (24/01). O fato aconteceu no bairro São Cristóvão.

De acordo com informações, durante uma briga, três suspeitos desferiram golpes de facão na vítima.

O homem foi socorrido pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar que o encaminhou para o Hospital Vale do Guaporé.

Segundo a Polícia Militar, a vítima possui passagens criminais.

Maiores informações a qualquer momento.