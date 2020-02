Cabeça d’água pega turistas de surpresa em Vila Bela

O guia de turismo Luiz Barros flagrou uma cabeça d’água no Rio Jatobá, no Parque Estadual da Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade (a 521 quilômetros de Cuiabá), na manhã desta terça-feira (4). O fenômeno assustou as pessoas que estavam no local, que correram para um ponto seguro.

A cabeça d’água ou tromba d’água é o termo utilizado para descrever o aumento rápido e repentino do nível de um rio, quando chove nas cabeceiras (nascentes) ou em trechos mais altos de seu percurso.

“Momento de uma tromba d’água, olha isso, olha o perigo disso”, diz o guia enquanto corre para não ser levado pela força da correnteza. O percurso estava totalmente seco. O nível do rio sobe rapidamente e impressiona.

Fonte Jornal Oeste

Ele compartilhou o fenômeno com seu seguidores do Instagram. Confira: