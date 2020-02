Cabeceiras da Ponte do Córrego das Pedras e Rio Alegre: Prefeito enganou mais uma vez os produtores da região do Matão

O prefeito Alcino Barcelos divulgou no dia 13 de fevereiro último, um vídeo direcionado aos produtores da Estrada do Matão, mostrando um documento dizendo ser o projeto do aterro da cabeceira das pontes e que teria sido protocolado na Secretaria de Infraestrutura do Estado no dia 11 de novembro do ano passado.

Faltou com a verdade. Na realidade, tudo o que o prefeito fez desde julho de 2019 foi protocolar o levantamento planialtimétrico, apenas um item dos vários que compõem o projeto de engenharia.

Dessa forma, mais uma vez Barcelos, com aleivosias, tenta enganar os proprietários de áreas rurais da região do Matão. Principalmente quando disse, no vídeo, ” quero dizer pra vocês que acreditou (sic) na gente quando nós falamos que íamos pegar os 45 km de estradas de terras até a Água na Boca para cuidar, ia dar conta, podem ficar tranquilo”.

Tão tranquilos que, se não fosse a intervenção do deputado Valmir Moretto, da diretoria da Estrada do Matão, do presidente da Câmara Maxsuel Guimarães e vereadores Anderson Barbosa e Antonio da Dengue, a Sinfra continuaria esperando o projeto das pontes.

Reunião de gente séria

Depois da reunião envolvendo o deputado Moretto, Maxsuel Guimarães e Anderson Barbosa pela Câmara, e diretores da Associação do Matão com o secretário da Sinfra, o Governo do Estado assumiu o compromisso de elaborar o projeto e concluir a obra das pontes do Rio Alegre e do Córrego das Pedras e vazantes..

Em uma reunião séria onde a verdade e a credibilidade imperam nas relações institucionais e com a sociedade, o prefeito de Pontes e Lacerda ficou de fora.

Logicamente.