Câmara aprova isenção de IPTU a proprietários com câncer e outras doenças. Vereadores da base do prefeito votam contra

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou por seis votos o projeto de lei que isenta proprietários com câncer e outras doenças a pagarem o IPTU no município de Pontes e Lacerda, na Sessão Ordinária da manhã desta segunda-feira (27/04). Os cinco vereadores da base do prefeito votaram contra o benefício.

O Projeto de Lei foi apresentado pelo vereador Antônio Oliveira Pedrosa, na Sessão Ordinária do dia 15 de abril.

Segundo o Vereador, o projeto irá beneficiar principalmente as famílias de baixa renda.

À Tv Centro Oeste o parlamentar afirmou ser lamentável os votos contrários. “Os vereadores que votaram contra estão para servir ao prefeito e não à população, declarou Antônio.

Vereadores contra:

Clerber Sella

Sérgio Luiz Pereira Junior

Marcos Santana

Jodeilson Rogério Barros

Drº Teresinha Aparecida

Vereadores favoráveis

Anderson Barbosa

Antônio Oliveira

Márcia Ponte´

Masxuel Guimarães

Natalícia Inácia

Pedro Vieira