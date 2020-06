Câmara aprova mais de meio milhão de reais para combate ao Coronavírus

A Câmara Municipal de vereadores aprovou mais de meio milhão de reais na Sessão Ordinária desta segunda – feira (01/06). O projeto de lei foi aprovado por todos.

O projeto chegou à câmara com regime de urgência, pois disponha de abertura de crédito adicional por se tratar de medidas relacionadas ao Coronavírus, que já atingiu 39 pessoas no município, até o dia 01/06.

Assim, foi liberado, aprovado por todos os vereadores, R$ 579.712,00 para o combate à doença.

Além desse montante que deverá ser aplicado para atender as necessidades do município nas ações de combate, a câmara aprovou na Sessão Ordinária do dia 15 de abril, R$ 421, 304,21 mil.

Outros assunto relacionados ao Coronavírus

O vereador Pedro Vieira fez uma indicação para que a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, viabilize um planejamento que seja implantado barreira sanitária nas entrada dos município com máxima urgência.

Além disso, o vereador Anderson Barbosa indicou em regime de urgência, que viabilize os equipamentos necessários para readequar as duas ambulâncias Semi UTI móveis para UTI MÓVEL.