Câmara de Pontes e Lacerda não aprova envio de máquinas para Figueirópolis por falha no projeto de lei

A maioria dos vereadores de Pontes e Lacerda votou contra o projeto de lei para o encaminhamento de maquinário e caminhão ao município de Figueirópolis d’oeste, na Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, manhã desta segunda-feira (02/03).

Dos 11 vereadores, 9 votaram contra o projeto de lei que prever o poder executivo firmar termo de parceria com o município de Figueirópolis.

O projeto foi encaminhado pelo executivo municipal. Segundo o Presidente da Câmara, Masxuel Guimarães, nenhum termo de parceria que oficializasse a situação chegou até a câmara.

“Existe um documento, um pedido do prefeito de Figueirópolis. Alguns vereadores respondem processos por ter autorizado no passado o município fazer parceria que não é legal.”, justificou o presidente.

O vereador Ivanildo Amaral também foi um dos contra. Segundo ele, jamais votaria em um projeto inconstitucional.

Dentro da sessão, vários vereadores não negaram a importância da ação, mas questionaram a situação das pontes e da precariedade das ruas em Pontes e Lacerda.

Verbas do município de Pontes e Lacerda

Segundo informações, R$ 21 milhões e 900 mil líquidos que podem ser aplicado no município, um montante ainda do ano de 2019.

Vereadores questionaram as ações que não estão sendo executadas em favor do município com esse recurso. Afirmaram ser necessário priorizar as necessidades da população.

“Será que o executivo segurou esse verba para ao ano eleitoral?” Questionou o parlamentar Pedro Vieira.

Outros assuntos em pauta

Foram 12 indicações, 10 projetos de leis e 5 requerimentos que versaram as necessidades da população.

Dentre elas, o projeto da mudança do horário das sessões que ainda ainda não foi votado;

Recuperação das faixas de pedestres;

Pavimentação asfáltica nos bairro, Proença e São Cristóvão;

Requerimento ao executivo para apresentar documentos sobre a lei que se baseou para sancionar o aumento do próprio salário;

Requerimento ao executivo com cópia à secretária solicitando informações sobre a mudança de prédio da secretária municipal de educação e cultura.