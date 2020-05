Câmara de Vereadores aprova projeto de lei para contratação de médicos para Postos de Saúde

O projeto de lei 2505/2020 que tem como objetivo a contratação de profissionais da saúde por tempo determinado, foi votado e aprovado na manhã desta sexta-feira (15/05), em sessão extraordinária.

De acordo com o Presidente, Maxsuel Guimarães, poderá haver a contratação para médicos para os ESF’s que ainda estão sem profissionais da saúde. Os contratados deverão auxiliar no combate da pandemia do novo Coronavírus.

O projeto foi aprovado por unanimidade.

“Como parlamentar de Pontes e Lacerda, nós temos aprovado, acompanhado e estamos verificando os projetos que visam a melhoria do município”, afirmou Maxsuel Guimarães.