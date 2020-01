Câmara de Vereadores aprovam projeto de pavimentação asfáltica que liga São Domingos a Adrianópolis

Com cinco votos a favor e dois contra, a Câmara de Vereadores do Vale de São Domingos aprovou o projeto de pavimentação asfáltica que irá ligar o município até ao distrito de Adrianópolis, a outra opção era por Máquina Queimada. A sessão ordinária contou com a presença do prefeito Geraldo Ramos e aconteceu na noite desta terça-feira (07/01), no Plenário da Câmara de Vereadores.

A comunidade esteve presente para acompanhar os resultados das discussões que começaram no final do ano. No período, o prefeito Geraldo Martins da Silva (PSB), enviou o projeto de asfalto para votação e poucos vereadores compareceram. Além dos vereadores, moradores do Vale de São Domingos, Máquina Queimada e Adrianópolis marcaram presença na sessão.

A reunião durou quase duas horas, com discussões acaloradas. A vereadora Sônia Rúbio, a favor do projeto de asfalto pela Máquina Queimada, falou da conversa que teve com o Executivo. Na oportunidade, o prefeito justificou o porquê do asfalto iniciar por Adrianópolis, ressaltando que foi a pedido do Governador.

“Não foi eu quem decidi sobre o asfalto pelo 18 km, quem decidiu foi o governador do estado. Está aqui o dinheiro, e eu seria um irresponsável se não trouxesse os projetos para serem aprovados”, disse o prefeito.

O projeto foi aprovado por Roberto Carlos, Vanilton Ramos, Glaci Borges, Lucimar Jesus, José Antônio Lopes e pelo presidente, Fábio do Santos que não precisou usar o voto de decisão, mas foi favorável a pavimentação asfáltica por Adrianópolis.

Os vereadores Valmiro Borges e Sônia Rúbio, afirmaram que não vão deixar de lutar pela região da Máquina Queimada. Para o prefeito Geraldo Ramos, o importante foi ter colocado o projeto em votação para não perder recursos.

Na sessão, além da aprovação do projeto, o vereador Lucimar Jesus, questionou sobre a creche de Adrianópolis. O prefeito esclareceu que a gestão anterior deixou o município com uma dívida de aproximadamente 3 milhões de reais que o impede de realizar novas creches.