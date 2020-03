Câmara Municipal aprova projeto para aquisição de equipamentos no valor de R$ 280 mil

Na manhã desta quinta-feira (26/03), em uma sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, foi aprovado um projeto do Executivo Municipal para a abertura de crédito adicional especial com objetivo de adquirir equipamentos e materiais permanentes para o município.

De acordo com o Presidente da Câmara, Maxsuel Guimarães, o projeto de lei 248/2020, trata-se de um recurso no valor de R$280 mil aprovado para a compra de um arco cirúrgico que será destinado ao Hospital Vale do Guaporé.

“Atendendo ao pedido da Secretária de Saúde, Luana Aparecida, juntamente com os diretores do Hospital Vale do Guaporé, nós realizamos a sessão extraordinária, o projeto foi aprovado e será encaminhado ao Executivo para que ele possa fazer os trâmites legais e adquirir este equipamento”, relatou o Presidente.

Questionado sobre a realização da sessão no período de isolamento social, ele informou que o equipamento é necessário para o município. O segundo motivo é que Pontes e Lacerda estará aderindo à ata de registros de preços que vencerá no início do mês de abril.