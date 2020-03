Caminhão da Associação Estrada do Matão fica parcialmente destruído pelo fogo

Na manhã deste sábado (21/03), um princípio de incêndio foi registrado em uma propriedade rural. Um caminhão da Associação da estrada do matão ficou parcialmente destruído.

De acordo com informações, um dos caminhões que estava estacionado na propriedade rural pegou fogo, as chamas destruíram a cabine do veículo.

Moradores do entorno do local tentaram conter as chamas até a chegada da Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

Para identificar se foi uma pane elétrica ou um curto-circuito, o caso será investigado pela Politec e a Polícia Judiciária Civil.

Ninguém ficou ferido.