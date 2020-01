Caminhão furtado em Cuiabá é recuperado pelo GEFRON em Porto Esperidião

O GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) recuperou um caminhão na noite deste domingo (12/01), na zona Rural de Porto Esperidião, na abordagem uma pessoa foi detida. O veículo havia sido furtado em Cuiabá.

A Guarnição em rondas se depararam com um motorista de um caminhão de cor branca com placas de Cuiabá, ao interrogar o condutor, o mesmo disse aos policiais que estaria levando o caminhão para o país vizinho, a Bolívia.

Ao fazer a checagem, foi constatado que a placa não correspondia com o número do chassi. Também havia sido registrado um boletim de ocorrência dando queixa de furto no dia 09 de janeiro.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado junto com o caminhão para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Fonte Gefron