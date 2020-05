Caminhão invade casa após colisão com Corolla próximo à Praça do Bezerrão

Um grave acidente ocorreu no final da manhã deste sábado(23/05) envolvendo um caminhão e um veículo Corolla aconteceu no cruzamento da Rua Javan Júnior com a Av. Joaquim Gomes de Souza, no Jardim aliança I. Após a colisão o caminhão invadiu uma casa e acabou atingindo duas motos.

Segundo informações o caminhão caçamba estava trafegando pela avenida quando o veículo Corolla invadiu a preferencial e a colisão foi inevitável. Com a pancada o carro, que era conduzido por uma senhora, ficou parcialmente destruído. Ela usava o cinto de segurança.

Com o impacto o caminhão quebrou o muro de uma casa e parou dentro da varanda da residência onde estavam quatro pessoas, ninguém se feriu. Duas motos que estavam estacionadas também foram atingidas, uma parou debaixo do caminhão.

A motorista do Corolla foi encaminhada para o hospital com suspeita de traumatismo craniano e poderá precisar de uma UTI.

O ajudante do caminhão sofreu algumas escoriações devido o telhado da casa fixar dentro da cabine .

A Politec esteve no local para o serviço de perícia.