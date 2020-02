Caminhoneiro fica ferido após tombar a carreta na BR 174

Uma carreta tombou na BR 174, a 25 km de Pontes e Lacerda na tarde deste sábado (01/02). Segundo as informações, o condutor tentou desviar de um buraco e perdeu o controle do veículo.

O condutor não estava embriagado e usava o cinto de segurança no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local junto com a Guarnição do Corpo de Bombeiros.

O caminhoneiro sofreu escoriações e cortes na cabeça, mas encaminhado consciente ao hospital Vale do Guaporé.