Capricho do Prefeito faz escola funcionar sem alunos

O Calendário Escolar de 2020 ficou definido que as aulas começariam no dia 10 de fevereiro, sendo aprovado que no período festivo de Carnaval, as aulas estariam suspensas na segunda (24/02), terça (25/02), e quarta-feira de cinzas (26/02).

O Prefeito de Pontes e Lacerda juntamente com a Secretária de Educação aprovaram um decreto que descumpria o calendário.

Foi determinado através de uma Comunicação Interna Circular n° 001/2020 que os professores dessem aula nesta quarta-feira de cinzas. Segundo informações, os professores sofreram ameaças de punições e até mesmo o corte de ponto, caso descumprissem a decisão.

Com medo de represálias, o resultado não poderia ser outro: professores nas escolas sem alunos, exemplo disso foi a Escola Municipal Sanária Silvéria de Souza.