Carro furtado é abandonado e recuperado pelo Gefron em área rural de Vila Bela

Um veículo foi recuperado na tarde desta quinta-feira (19/12), em uma área rural de Vila Bela da Santíssima Trindade.

De acordo com informações, a equipe do Gefron em patrulhamento na área rural da cidade de Vila Bela, avistou um veículo Chevrolet Onix, branco na beira da estrada. O mesmo estava com as portas abertas e o motor ligado, porém sem condutor.

Ao realizar uma checagem, foi constatado que o mesmo era produto de roubo/furto na cidade de Cuiabá-MT.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o Cisc.